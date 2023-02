In den vergangenen Jahren haben Fachleute immer häufiger eine dritte Form der Betäubung eingesetzt, die Teilnarkose. Dabei wird ein Teil des Körpers schmerzfrei gemacht. Nötig ist dafür eine lange Nadel. Damit geht der Arzt oder die Ärztin zu den Nervenbahnen im Körper, zum Beispiel am Bauch oder am Rücken. Dort wird das Betäubungsmittel gespritzt, um die Nerven auszuschalten.



Gemacht wird das zum Beispiel bei Operationen am Unterschenkel. Oder auch, wenn jemand ein Kind bekommt und schlimme Wehen-Schmerzen hat. Der Arzt Frank Wappler sagt, es gebe Vorteile gegenüber einer Vollnarkose: Gerade ältere Patientinnen und Patienten sind so oft schneller wieder fit und haben weniger Schmerzen.