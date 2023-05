Insgesamt seien nun Gesteine mit einem Gewicht von vier Kilogramm aufgesammelt worden, erklärte am Mittwoch ein Meteoriten-Experte beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Meteoriten können entstehen, wenn Asteroiden auf die Lufthülle der Erde treffen. Dabei zerfallen sie oft in mehrere Stücke. Diese verglühen dann oder sie landen als Meteoriten auf der Erdoberfläche.



Als das Gestein in der vergangenen Woche niederging, wurde zum Glück niemand verletzt. Ein Brocken in der Größe eines Tennisballs durchschlug das Dach der Familie Labusch. Er wird jetzt in einem Speziallabor untersucht. Wilfried Labusch sagt: „Bis wir ihn zurückbekommen, überlegen wir uns schon mal ein schönes Plätzchen, um ihn gebührend auszustellen.“ Fachleute gehen davon aus, dass die Gesteine etwa 4,5 Milliarden Jahre alt sind!