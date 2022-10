KINA - Ein Spielfeld für Großgrundbesitzer Foto: Martin Schutt/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Brettspiel Ein Spielfeld für Großgrundbesitzer Von dpa | 21.10.2022, 17:29 Uhr

Wer viele Straßen kauft und seine Mitspieler in den Ruin treibt, gewinnt am Ende das Spiel. Dabei will keiner im Gefängnis landen, aber jeder kommt mal am Los-Feld vorbei. Worum geht es? Richtig: um Monopoly, einen Klassiker unter den Brettspielen.