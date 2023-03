Frühling Foto: Ebrahim Noroozi/AP/dpa up-down up-down Norus Ein reich bedeckter Tisch für den Frühling Von dpa | 21.03.2023, 17:12 Uhr

Nach langen, kalten Wintermonaten freuen sich viele Menschen auf den Beginn des Frühlings. Das ist nicht nur bei uns in Deutschland so. In einigen Teilen dieser Welt begrüßen die Menschen den Frühling sogar mit einem eigenen Fest. So feierten in der Nacht zum Dienstag Millionen von Leuten den Beginn des persischen Frühlings- und Neujahrsfestes Norus. Gefeiert wird das Fest vor allem in Zentral-, West und Südasien, etwa in den Ländern Iran, Afghanistan, Tadschikistan oder den kurdischen Gebieten. Nach iranischer und afghanischer Zeitrechnung beginnt mit Norus außerdem das neue Jahr.