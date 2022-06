FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Erdgas brauchen wir in Fabriken, zum Heizen und um Strom herzustellen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Energie Ein Plan für den Notfall Von dpa | 23.06.2022, 16:18 Uhr

Ab jetzt gilt der Notfallplan. Das kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag an. Denn tatsächlich gibt es in Deutschland einen Notfall: Es kommt weniger Erdgas an als gewöhnlich. Das Gas brauchen wir zum Beispiel in Fabriken und um Strom herzustellen.