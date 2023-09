Die Ballsportart ist vor allem in Amerika beliebt - und außerdem in Keylens norddeutschem Dorf. Von den 1300 Menschen im Ort Dohren sind etwa 100 beim Baseball dabei. Sogar in der Bundesliga ist das Dorf mit einer Mannschaft vertreten.



Keylens Vater trainiert diese Mannschaft und auch die Kinder und Jugendlichen. Doch angefangen hat die Begeisterung für den Sport im Ort schon vor rund 30 Jahren. Einige Landwirte beschlossen damals, ein Baseball-Team zu gründen. Das zeigt bis heute auch der Name: Auf dem Platz spielen die Dohren Wild Farmers, also die Wilden Landwirte.