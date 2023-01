Rettungssanitäter Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Nach Silvester-Krawallen Ein leckeres Zeichen gegen Gewalt Von dpa | 23.01.2023, 16:52 Uhr

Jemanden zum Essen einzuladen, ist eine nette Geste. Einige Betreiber von Restaurants haben am Montag genau das getan: Sie luden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr in ihre Lokale in der Stadt Berlin ein. Damit wollten sie ein Zeichen setzen. Denn einige junge Männer aus ihrer Nachbarschaft hatten sich in der Silvesternacht ziemlich danebenbenommen und für Aufsehen gesorgt. Sie randalierten etwa mit Böllern und Raketen und gingen auf Polizisten und Feuerwehrleute los.