Derzeit wohnen in dem Bergdorf neun Menschen, die 100 Jahre oder älter sind. Annunziata Stori ist eine von ihnen. „Gesund wie ein Fisch“ sei sie, sagte sie Reportern. Die Frau erzählt, dass sie keine Medikamente nehme und ihr Essen immer noch selbst koche.

Ein Schild mit der Aufschrift «Piazza Longevità» (Platz des langen Lebens). Im Dorf Perdasdefogu werden die Leute häufiger über 100 Jahre alt. Foto: Johannes Neudecker/dpa

Fachleute rätseln, wie viel die Ernährung dazu beiträgt, dass die Leute auf Sardinien so alt werden. Ein langes Leben hänge wohl auch davon ab, einen einfachen und ruhigen Alltag zu haben und viel an der frischen Luft in Bewegung zu bleiben. Auch ein geselliges Leben in der Familie soll dazu beitragen, sehr alt zu werden, so die Forschenden.