Denn die haben vieles nicht verstanden, was die 26-Jährigen gesagt hat. Doch darum ging es der Frau auch nicht. Sie wollte mit der Aktion auf eine Ungleichheit in der Gemeinschaft der beiden Länder aufmerksam machen.



Denn bislang gehört Grönland zum Königreich Dänemark. Zwar ist das Land ein weitgehend unabhängiger Teil. Finanziell ist die größte Insel der Erde aber noch abhängig von Dänemark. Die dänische Regierung denkt deswegen: Wir können in einigen Teilen der grönländischen Politik mitbestimmen. Das kritisieren viele Grönländerinnen und Grönländer.



In ihrer Rede hat die Frau nun ausgesprochen, was viele Grönländer beschäftigt. Ihre Aktion hat auch eine Diskussion ausgelöst. Es geht darum, dass Grönland völlig unabhängig von Dänemark sein will. In Grönland gibt es bereits erste Ideen dazu. Die grönländische Regierung muss diese aber erst einmal diskutieren.