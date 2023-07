Bis ein Körper dort vollständig zu Erde zersetzt wird, dauert es. Doch auch weil diese Vorstellung manchen Menschen nicht gefällt, suchen sie nach anderen Bestattungsformen. Eine Möglichkeit ist es, den toten Körper zu verbrennen. Das wird mittlerweile bei den meisten gestorbenen Menschen in Deutschland so gemacht.



Es gibt aber noch eine weitere Alternative, die nun auch in der norddeutschen Stadt Kiel möglich wird: die „Reerdigung“. Dabei wird der Tote in einen abgeschlossenen Kokon gelegt. Darin verwandelt sich der Körper schon innerhalb von 40 Tagen komplett in Erde. Das geht so schnell, weil er nicht in einem Sarg in der Erde liegt, sondern in einer Pflanzen-Mischung aus Heu und Stroh etwa. Die Erde, die nach der Verwandlung zurückbleibt, wird anschließend beerdigt.