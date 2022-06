HANDOUT - Dieses neu entdeckte Riesenbakterium ist so lang wie eine Wimper. Foto: Jean-Marie Volland/DOE/Lawrence Berkeley National Laboratory/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet ACHTUNG: Frei nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Studie bei Nennung des Credits. FOTO: JEAN-MARIE VOLLAND up-down up-down Forschung Ein kleiner Gigant Von dpa | 24.06.2022, 16:50 Uhr

Dieses Lebewesen sieht aus wie ein dünner weißer Wurm. Gefunden wurde es im Wasser eines Sumpfes, an einem verrotteten Blatt eines Mangrovenbaums. Es ist in etwa so groß wie die Wimper eines Menschen. Ganz schön klein, könnte man sagen. Die Wissenschaft aber meint: Das ist riesig!