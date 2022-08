Symbolbild: Dieses Kunstwerk steht im Land Tschechien. Es zeigt die Farben des Landes Ukraine. FOTO: Petr David Josek/AP/dpa up-down up-down Kindernachricht des Tages Ein halbes Jahr schon Krieg in der Ukraine Von dpa | 25.08.2022, 09:09 Uhr

Viele Sehenswürdigkeiten waren am Mittwoch in den Farben Blau und Gelb geschmückt oder angeleuchtet, also in den Farben der Ukraine.