Offline-Dorf Foto: Irfan Shikalgar/dpa up-down up-down Jeden Tag eineinhalb Stunden Ein ganzes Dorf geht gleichzeitig offline Von dpa | 01.01.2023, 14:11 Uhr

Nur eine Stunde fernsehen am Tag! Und nach 20 Uhr darf kein Handy oder Tablet mehr benutzt werden! Solche Regeln legen meist die Eltern fest. In einem Dorf im Land Indien in Südasien ist das anders: Dort bestimmt der Rat des Dorfes die Medienzeit.