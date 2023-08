Eigentlich wollten hier 85 000 Fans zu Heavy-Metal-Musik feiern. Das sind etwa so viele Menschen wie in das Stadion von Borussia Dortmund passen. Aber viele hatten Probleme anzureisen. Ihre Autos blieben im Matsch stecken und es gab lange Staus. Einige mussten sogar mit Traktoren abgeschleppt werden. In der Nacht zum Mittwoch entschied der Organisator dann, dass niemand mehr auf das Gelände darf.



Wer es dennoch zum Festival geschafft hat, muss nun erst mal im Regen tanzen. Das Festival geht bis Samstag und es bleibt wahrscheinlich nass. Erst am Freitag soll es weniger regnen.