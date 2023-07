Der Südwestfunk möchte einen großen Teil seiner Requisiten aber loswerden. Ein Krokodil mit geöffnetem Maul, ein großer Elch aus Stoff, Briefkästen und Straßenschilder gehören zum Fundus.



Heutzutage entstehen viele Gegenstände in Filmen oder im Fernsehen jedoch am Computer. Sie werden also digital produziert. Der Sender benötigt daher nicht mehr so viele Requisiten und will so auch künftig Platz sparen.