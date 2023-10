Altes Auto Ein dreckiges Auto mit besonderer Geschichte Von dpa | 04.10.2023, 15:57 Uhr | Update vor 19 Min. Altes Auto Foto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down

Es ist mit Moos bewachsen, hat Beulen und Rostflecken und manchmal verstecken sich auch Mäuse darin. In Berlin steht ein Auto, das so aussieht, als würde es auf den Schrottplatz gehören. Aber der Wagen hat eine besondere Geschichte. Und auch wenn es von außen nicht so aussieht: Er fährt noch.