„Der Start in die neue Woche verläuft mit Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad im ganzen Land ungewöhnlich warm“, erklärt ein Wetter-Fachmann. Ab Sonntag werden die Wolken fast überall weniger, der Regen lässt nach. Am Montag gibt es dann in vielen Regionen Sonnenschein. Im Südwesten bleibt es sogar die ganze Woche recht warm.