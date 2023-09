Der Biologe Frank Koch hat solche Grünstreifen in Berlin unter die Lupe genommen. „Ich bin von ein paar Ameisenarten und wenn es gut kommt, noch einer Honigbiene, einer Hummel oder einer lustlosen Fliege ausgegangen“, sagt Forscher Frank Koch scherzhaft. Doch dann hat er mehr als 400 Arten entdeckt.



Die Tierchen haben sich offenbar gut an das Leben zwischen den Autos angepasst. „Die Insekten finden dort einen geschützten Raum vor“, erklärt der Forscher. Denn durch die Straßen werden Mittelstreifen kaum von Menschen betreten. Wenn man die Grünstreifen dann nicht so viel mäht, könne sich dort richtig viel Natur entfalten, so der Experte.