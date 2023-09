Der Musiker Clueso weiß noch, was er als Fünftklässler in das Buch eines Mitschülers geschrieben hat. So ganz festgelegt war er damals noch nicht. „Kranführer, Astronaut oder Rockstar“ lautete seine Antwort. „Also eines von denen ganz oben. Alles mit Ausblick.“ Den hat man vom Kran, aus dem Weltall oder von der Bühne. Die Bühne ist es am Ende bei Clueso auch geworden.



Am Donnerstag war der Musiker als Redner bei einem Festival in Hamburg dabei. Bei dem Festival geht es um den Musik-Nachwuchs, also um weitere Musikerinnen und Musiker, die vielleicht auch Rockstar werden möchten.