Das Wasser glitzert in der Sonne. Also schnell hinein, um sich abzukühlen! Nicht nur Freibäder und Badeseen bieten im Sommer einen Ort zum Planschen und Schwimmen. Zahlreiche Menschen haben auch Schwimmbecken und Pools im eigenen Garten. Doch nicht alle Leute finden das toll. Was spricht dafür und was dagegen?



Für private Pools



Ins Wasser hüpfen, wann immer man mag: Das geht nur Zuhause. Ein Freibad hat Öffnungszeiten, da ist es meist nicht möglich, kurz vorm Schlafengehen noch eine Runde zu schwimmen. Außerdem ist der Pool im Garten so schön nah. Man muss nicht erst alles einpacken und dann mit dem Fahrrad, Auto oder Bus durch die Hitze irgendwo hinfahren.



Am eigenen Pool darf man selbst bestimmen, wer mit ins Wasser kommt. Entweder man planscht nur mit der eigenen Familie, oder man lädt sich die besten Freundinnen und Freunde nach Hause ein. Selbst der Hund darf mit ins Wasser! Ins Freibad hingegen dürfen Hunde meist nicht. Außerdem ist es dort oft voll und laut und man trifft vielleicht Leute, die man nicht so mag.



Gegen private Pools



Selbst ein kleinerer Pool verbraucht erstaunlich viel Wasser. So ein Aufstellpool hat oft einen Durchmesser von 3,66 Metern, und es passen 6500 Liter rein. In manchen Regionen aber ist das Wasser knapp, weil es nicht mehr so viel regnet. Die Wasserversorger haben dann Probleme, genügend Trinkwasser in die Leitungen zu bekommen. Ab und zu kommt es deswegen vor, dass es verboten wird, Pools zu befüllen und auch Gärten zu bewässern.



Leider kostet ein schöner Pool auch Geld und macht Arbeit. Zwar säubert normalerweise eine Filteranlage das Wasser. Trotzdem müssen die Wände und der Boden regelmäßig gesäubert werden. Auch um Reparaturen und das Nachfüllen Wasser und etwa von Chlor muss sich jemand kümmern. Wenn Laub oder sonstige Dinge reinfallen, muss das auch jemand rausfischen. Hinzu kommt: Leider passiert es immer mal wieder, dass Tiere im Wasser landen, die dann gerettet werden müssen. Dagegen hilft eine Abdeckung, die darauf kommt, wenn gerade niemand badet.