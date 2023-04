Als Kind schon Schaffner, Schrankenwärter oder Aufsichtsperson eines Zuges werden: Das geht bei Parkeisenbahnen. Eine der ältesten fährt im Großen Garten Dresden im Bundesland Sachsen. Einmal in der Woche kommen Kinder und Jugendliche für ein paar Stunden dorthin, um alles rund um die Eisenbahn zu lernen.

Das Ganze ist wie eine Ausbildung, die parallel zur Schule läuft. Zehn oder elf Jahre sind die Kinder alt, also in der vierten oder fünften Klasse, wenn sie anfangen. Die Ausbildung hat mehrere Schwierigkeitsstufen und kann bis zum Ende der Schulzeit gehen.

Die Ausbildung beginnt mit einer Abfahrt an einfachen Bahnhöfen. Dann gehe es weiter mit dem Rangierdienst und dem Stellwerk, erklärt die Ausbildungsleiterin Angela Neumann in Dresden. Dieses Jahr fangen dort 29 Kinder an.