Der Name Eierfrucht ist wohl durch eine bestimmte Sorte entstanden: Die war weiß-gelblich und in etwa so groß wie ein Hühnerei. Heute isst die kaum noch jemand. Stattdessen werden im Supermarkt oft große, violette Auberginen angeboten. Größtenteils kommen sie aus wärmeren Ländern zu uns, zum Beispiel aus Italien. Denn die Pflanze wächst bei 25 bis 30 Grad besonders gut. In Deutschland werden Auberginen deshalb vorwiegend in Gewächshäusern angebaut, statt im Freien. Eine frische Aubergine erkennt man übrigens daran, dass die Schale glänzt.