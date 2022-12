Momentan ist es zwar sehr kalt und an vielen Orten in Deutschland liegt sogar Schnee. Nächste Woche soll sich das Wetter aber ändern. Bis plus 10 Grad Celsius könnten es laut Wetter-Fachleuten dann werden. „Es deutet sich eher eine grüne Weihnacht an“, sagte ein Experte.



Das Wetter so viele Tage im Voraus vorherzusagen, ist recht schwer. Nur in sieben von zehn Fällen liegt eine solche Vorhersage richtig. Es bleibt also noch etwas Hoffnung!



Dass in Deutschland an Weihnachten kein Schnee liegt, kommt jedoch häufig vor. In der Vergangenheit gab es nur etwa alle zehn Jahre mal weiße Weihnachten. In Zukunft könnten es wegen der Erderhitzung noch weniger werden.