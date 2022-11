Erst vor 40 Jahren wurde der Edelstein aus dem Schiffswrack geborgen. Später zierte er den Verlobungsring einer Buchautorin. Sie hat nun entschieden, den Smaragd zu versteigern.

Geld für Menschen in der Ukraine

Das Geld dafür möchte sie an Not leidende Menschen im Land Ukraine spenden. Dort herrscht seit Monaten Krieg. Da der Stein wertvoll ist, könnte die Autorin vermutlich umgerechnet etwa 70.000 Euro dafür bekommen. Die Versteigerung ist für den 7. Dezember in der Stadt New York geplant.