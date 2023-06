Das Mädchen schluckte wohl eine blaue Pille mit dem Namen „Blue Punisher“. Darin soll die verbotene Droge Ecstasy gewesen sein. Aber was für ein Mittel ist das eigentlich und warum ist es so gefährlich?

Der Schein trügt

Ecstasy wird aus chemischen Stoffen im Labor hergestellt. In der Regel macht es wach und glücklich, und man fühlt sich anderen Menschen sehr nah und verbunden. Manche Leute nehmen Ecstasy, um zum Beispiel viele Stunden lang durchzutanzen. Genau darin steckt aber eine der Gefahren: Man merkt zum Beispiel nicht, dass der Körper überhitzt und gerade alles zu viel für ihn wird. Außerdem kann man in den Tagen danach sehr miese Stimmungen bekommen.

Viel zu starke Wirkung

Im Fall des Mädchens kam noch etwas hinzu: Die Pille enthielt sehr große Mengen an Ecstasy. Die Wirkung war also viel zu stark. Die Polizei hat inzwischen einen Mann festgenommen, weil er Drogen an Minderjährige abgegeben haben soll. Die Ermittlungen laufen weiter, um herauszubekommen, was genau passiert ist.

