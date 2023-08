Flughafen Hannover E-Flugzeug erfolgreich gelandet Von dpa | 31.08.2023, 16:41 Uhr | Update vor 28 Min. E-Flugzeug Foto: Volker Bartels/dpa up-down up-down

Das hat es am Flughafen in der Stadt Hannover bisher noch nie gegeben: Am Mittwoch landete dort ein Flugzeug, das mit Strom betrieben wird. Es ist also ein E-Flugzeug. Normalerweise tanken Flugzeuge einen Treibstoff namens Kerosin.