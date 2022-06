Sieht aus wie eine Malerei aus der Steinzeit, ist aber eine Kopie. Foto: Sabine Glaubitz/dpa FOTO: Sabine Glaubitz Kindernachrichten-welt-des-wissens Durch eine unechte Höhle fahren Von dpa | 06.06.2022, 15:53 Uhr

Wie in einer Geisterbahn geht es hinab. Die Besucherinnen und Besucher sitzen in Wagen, die auf Schienen fahren. Doch statt Geister und Skelette sehen sie jede Menge Tropfsteine in einer Höhle. An den Wänden können sie außerdem aufgemalte Pferde, Bisons, Steinböcke und Pinguine entdecken.