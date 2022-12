Fachleute sagen: Die meisten Sternschnuppen dürften am Abend des 14. Dezember zu sehen sein. Wer welche entdecken will, sollte nach Sonnenuntergang nach Osten blicken. Auch in der Nacht zuvor und danach hat man noch Chancen, einen hellen Streifen am Himmel zu entdecken.



Der Sternschnuppen-Strom heißt Geminiden und ist jedes Jahr sichtbar. Einige Leute haben dieses Jahr vielleicht Pech und der Himmel ist bewölkt oder sie stehen im Nebel. Dann haben sie nächstes Jahr erneut die Chance während der Geminiden. Und auch an anderen Tagen kann man Glück haben. Also: Augen auf!