Phlox ist bekannt dafür, besonders süß zu riechen. Der Geruch gefällt nicht nur Menschen, sondern lockt auch viele Insekten an, zum Beispiel Schmetterlinge. Sogar in der Abenddämmerung summt und brummt es rund um die Blüten. Denn der Duft zieht auch viele Nachtschwärmer an. Damit sind etwa Falter und andere Insekten gemeint, die nachts unterwegs sind.