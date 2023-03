Drucken Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil up-down up-down Tag der Druckkunst Druckkunst wird wieder beliebter Von dpa | 14.03.2023, 14:18 Uhr

Schon vor vielen Hundert Jahren haben Menschen gedruckt. Damals aber noch per Hand, nicht wie heute mit einem elektronischen Drucker. Und früher wurde damit auch nicht so viel wie heute geschrieben. Vielmehr ging es damals um Kunst. Diese Technik haben viele junge Künstlerinnen und Künstler nun für sich wiederentdeckt. Ihre Drucke stellen sie am Tag des Druckes, also am Mittwoch, dem 15. März, an vielen Orten in Deutschland aus.