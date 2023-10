Übung am See Drohnen als Lebensretter Von dpa | 06.10.2023, 16:22 Uhr | Update vor 56 Min. Rettungstest Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

Wer Leben retten will, hat oft wenig Zeit. Schnelligkeit ist in Notfällen etwa beim Baden also superwichtig. Wie moderne Technik da eine Hilfe sein kann, das haben Forschende am Freitag an einem See in den Bundesländern Brandenburg und Sachsen getestet.