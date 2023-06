Drohne Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Feuerwehr-Einsatz Drohne rettet Drohne Von dpa | 29.06.2023, 15:51 Uhr

Bereit, abzuheben? Bevor man mit der Drohne durch die Luft fliegt, sollte man einige Regeln beachten. Man muss etwa checken, ob das Fliegen in einem Gebiet grundsätzlich erlaubt ist. Außerdem darf man nicht über Menschenansammlungen fliegen und nicht höher als 120 Meter mit der Drohne aufsteigen. All das hat ein Hobby-Pilot in Berlin nicht beachtet und damit am Mittwochabend einen aufwendigen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst.