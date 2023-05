Mehrere junge Männer wurden am Dienstag für einen Diebstahl von uralten Juwelen verurteilt. Sie müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis. Außerdem sollen sie teilweise für den Schaden bezahlen.

Die Männer hatten außergewöhnliche Juwelen im Wert von mehr als 100 Millionen Euro gestohlen. Die Juwelen gehörten früher einmal Adligen – also Fürsten, Königen und Gräfinnen. Um an die Juwelen zu kommen, hatten die Diebe Vitrinen einem Museum in der Stadt Dresden zerschlagen. Aber damit nicht genug: Außerdem legten die Männer einen Brand in einer Tiefgarage, um Spuren zu verwischen und abzulenken.

Die meisten der gestohlenen Juwelen wurden aber inzwischen zurückgegeben. Zudem waren die Diebe einsichtig: Fast alle Angeklagten gaben zu, dass sie an dem Diebstahl im sogenannten Grünen Gewölbe (so heißt das Museum) in Dresden beteiligt waren.

