Welche Belastungen aber zerren wirklich an den Fundamenten? Das lässt sich auch an Land simulieren. Und zwar in einem Wellenströmungskanal in der Stadt Hannover. Dieser wurde gerade umgebaut und am Freitag eröffnet.



Der Kanal ist 300 Meter lang, also etwa so lang wie ein ICE. Mit einer Wellenmaschine werden darin bis zu drei Meter hohe Wellen erzeugt. Damit, sagen die Fachleute, könnten die echten Bedingungen bestmöglich nachgebildet werden.



Nicht nur Fundamente von Windrädern sollen so erforscht werden. Sondern zum Beispiel auch, wie sich auf dem Meeresgrund Vertiefungen bilden durch Strömungen.