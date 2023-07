Zunächst setzt ein Motor den Propeller am Schiff in Bewegung. Diese Drehung der Propellerflügel unter Wasser verwandelt sich in einen Schub. Der treibt das Schiff dann vorwärts.



Die Technik wurde schon vor etwas mehr als 200 Jahren erfunden und veränderte die Schifffahrt mit der Zeit enorm.



Noch heute sind Propeller als Antrieb extrem wichtig und teilweise gigantisch groß. Obwohl die Technik schon lange funktioniert, arbeiten Fachleute daran, Propeller weiter zu verbessern. Auch darum geht es auf einer Konferenz zur Zukunft der Schifffahrt. Die findet am Mittwoch und Donnerstag in der Stadt Rostock statt.