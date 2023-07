Am Sonntag machten einige mutige Männer und Frauen in Norddeutschland genau das: Sie legten in Friesland 150 Meter durch das Wattenmeer zurück. Um etwas besser voranzukommen, hatten sie jeweils einen Holzschlitten vor sich. Das Ganze nennt sich Meisterschaft im Schlickrutschen.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen bei dem Wettrennen weiße Kleidung. So kann man den Schlamm besonders gut bei ihnen sehen. Am Ende waren alle gut eingesaut. Aber das muss bei einem Rennen durch den Matsch natürlich so sein.