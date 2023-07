Das russische Märchen „Der Drache“ wird häufiger an Theatern aufgeführt, meist mit Schauspielerinnen und Schauspielern in Kostümen. In der Stadt Magdeburg aber treten aufwendig gestaltete Puppen auf, die von Menschen bewegt werden.



Ungewöhnlich ist auch der Ort dafür: Das Stück wird den Sommer über in einem Klosterhof gezeigt statt auf einer typischen Theaterbühne. Das finden so viele Leute spannend, dass schon alle Eintrittskarten ausverkauft sind.