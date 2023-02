„Damit verzeichneten wir erstmals seit vier Jahren wieder einen Anstieg an tödlichen Unfällen im Wasser“, sagte die DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Eine mögliche Begründung: „Während des langen warmen Sommers ohne nennenswerte coronabedingte Einschränkungen sind die Menschen wieder mehr in zumeist unbewachten Seen und Flüssen schwimmen gegangen“, erklärte sie.



Deswegen meint die DLRG: Jeder Mensch sollte sicher schwimmen können, am besten schon am Ende der Grundschulzeit. Außerdem sollte man niemals in unbewachten Seen oder Flüssen baden. Im Internet kann man zum Beispiel herausfinden, an welchen Badestellen die DLRG aufpasst: www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/