An anderen Orten werden Räucherstäbchen mit Maschinen hergestellt. In Quang Phu Cau passiert alles von Hand.



„Die Herstellung erfordert viele Schritte“, erzählt Nguyen Dinh Vinh. Wie jeder im Dorf arbeitet er in der Produktion. „Zuerst müssen wir in den Wald gehen, um Bambus zu sammeln. Dann bringen wir ihn in die Werkstatt und schnitzen daraus die Räucherstäbchen.“ Schließlich werden die Stäbchen in eine bunte Paste getaucht, getrocknet und in alle Welt verkauft.



Die Menschen im Dorf arbeiten etwa mit Zeder, Patschuli, Rosmarin und Zimt. Diese Gerüche nimmt man wahr, wenn die Stäbchen später angezündet werden.