Die wurden extra vor etwa 50 Jahren für Athletinnen und Athletinnen gebaut. Denn damals fanden in München die Olympischen Sommerspiele statt. In den kleinen Bungalows fieberten 1972 die Sportler ihren Wettkämpfen entgegen.

Heute wohnen in diesem Dorf Studenten und Studentinnen günstig. Auch Touristen sehen sich die Anlage gern an. Denn im „Olydorf“ sind viele Fassaden bunt bemalt. Mal grinst einen Homer Simpson von der Wand an, mal steht ein Harry-Potter-Spruch darauf. Andere Appartements sind einfach nur bunt angemalt.