Das Loch im Damm ist auf den Fotos aus der Ukraine gut zu erkennen. Große Wassermassen rauschen hindurch. Genau deshalb machen sich eine Menge Leute Sorgen. Wir beantworten einige Fragen dazu.



Was ist passiert?



An einem Staudamm im Süden des Landes Ukraine hat es eine Explosion gegeben. Das Wasserkraftwerk direkt daneben am Fluss Dnipro ist dadurch wohl zerstört worden. Der Staudamm ist einer von mehreren am langen Fluss Dnipro. An den Dämmen wird das Wasser gesammelt und zeitweise gestoppt. Damit sollen die Regionen gleichmäßig mit Wasser versorgt und in Kraftwerken Strom erzeugt werden.



Wer ist schuld an der Explosion?



Zwei Seiten schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Die Region gehört zum Land Ukraine, aber Teile sind von russischen Soldaten besetzt. Denn Russland hat seinen Nachbarn angegriffen und führt Krieg. Die ukrainische Regierung beschuldigte am Dienstag Russland. Auch ein führender Politiker in Europa schrieb: „Die Zerstörung ziviler Infrastruktur gilt eindeutig als Kriegsverbrechen - und wir werden Russland und seine Stellvertreter zur Rechenschaft ziehen.“ Auch Bundeskanzler Olaf Scholz warf Russland vor, immer mehr Ziele anzugreifen, die nichts mit dem Militär zu tun haben. Die russischen Besatzer sagen wiederum, Beschuss aus der Ukraine sei der Grund für die Schäden.



Das ist leider oft so im Krieg: Beide Seiten behaupten sich widersprechende Dinge. Die Wahrheit herauszubekommen, ist aber extrem schwierig, wenn gekämpft wird, so wie im Süden der Ukraine. Zum Beispiel können nicht einfach unabhängige Reporter dort hinfahren, sich alles ansehen und Leute befragen.



Welche Folgen kann die Zerstörung haben?



Der Staudamm hält gewaltigen Mengen Wassers auf. Wenn der Damm in Nowa Kachowka bricht, könnte das sehr schnell zu großen Überschwemmungen führen. Die ukrainische Regierung sprach von 80 Ortschaften mit Tausenden Menschen, die in Gefahr seien. Das ukrainische Militär hat inzwischen damit angefangen, Menschen auf der rechten Seite vom Fluss Dnipro in Sicherheit zu bringen.