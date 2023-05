Schon bald kommt die Neuverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ in die deutschen Kinos. Arielle wird darin von der schwarzen Schauspielerin Halle Bailey dargestellt. Manche Menschen hat das sehr überrascht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie ein bestimmtes Aussehen von Arielle im Kopf hatten: helle Haut und rote Haare. Disney hat sich aber dafür entschieden, dass Arielle diesmal anders aussieht. Warum nicht mit dunkler Haut und braunen Haaren? Schließlich gibt es ja auch viele Menschen mit dunkler Hautfarbe und die sollen auch Hauptrollen in Filmen bekommen. Und was sagt die Arielle-Schauspielerin Halle Bailey zu ihrer ersten Rolle?

Halle Bailey freut sich total über ihre erste Hauptrolle. Außerdem findet sie es wichtig, dass schwarze Kinder in diesem Film eine Prinzessin sehen können, die ihnen ähnlich sieht. Das sagte Halle Bailey Reportern am Montag, als der Film im Land USA zum ersten Mal im Kino gezeigt wurde. Wann er in Deutschland zu sehen sein wird, gab die Filmfirma noch nicht bekannt.