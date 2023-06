Eine Versteinerung des Dinosauriers wurde in Brasilien in Südamerika gefunden. Vor knapp 30 Jahren gelangte das Fossil nach Deutschland. Dort wurde es ganz genau untersucht. Doch dann kam heraus: Das Fossil hat Brasilien wohl ohne Erlaubnis verlassen.



Seit einiger Zeit versuchten Fachleute in Brasilien, die Versteinerung zurückzubekommen. Das klappte schlussendlich: Am Montag übergaben deutsche Vertreterinnen und Vertreter in Brasilien das Fossil. Es soll zukünftig in einem Museum liegen, das sich in der Nähe der Fundstelle befindet.