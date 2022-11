Maximus wurde in South Dakota gefunden, also in einem Bundesstaat des Landes USA. Anfang Dezember soll der Schädel des T-Rex in den USA versteigert werden.

Ein teurer Schädel

Wer ihn kaufen will, muss allerdings viel Geld mitbringen. Knapp 20 Millionen Euro könnte die Versteigerung einbringen. Auf diese hohe Summe hofft jedenfalls das Auktionshaus. Aktionshaus nennt man den Ort, wo solche Versteigerungen stattfinden.

Wertvoll für die Forschung

Der Grund für den hohen Preis: Der Schädel ist für sein Alter richtig gut erhalten. Doch viele Experten sehen solche Versteigerungen kritisch. Sie meinen, dass Skelette für die Wissenschaft wertvoll sind. Daher sollten die Knochen nicht Privatleuten gehören.