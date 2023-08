USA Dinos laufen um die Wette Von dpa | 21.08.2023, 14:52 Uhr | Update vor 1 Std. Dino-Wettrennen Foto: Lindsey Wasson/AP/dpa up-down up-down

Wo normalerweise Pferderennen stattfinden, liefen am Wochenende Dinos um die Wette. Alles, was die Teilnehmer dafür brauchten, war ein aufblasbares T-Rex-Kostüm. So verkleidet kamen die Läufer mit großem Maul und kurzen Armen zu dem Rennen in einer Stadt im Westen des Landes USA. Verkleidet als Tyrannosaurus Rex mussten sie dann rund 100 Meter rennen.