Wer das Dino-Skelett mit nach Hause nehmen möchte, kann dafür Geld bieten. So läuft das bei einer Auktion. Dabei werden Dinge an Personen verkauft, die am meisten Geld dafür bieten. Der T-Rex soll etwa acht Millionen Euro kosten.



Manche Fachleute finden so eine Versteigerung nicht gut. Die Dino-Knochen könnten etwa in falsche Hände geraten, erklärt eine Expertin. Schließlich sind solche Skelette wichtig für die Wissenschaft und Museen. Insgesamt sollen nach einer Schätzung mehr als zwei Milliarden T-Rexe auf der Erde gelebt haben. Bislang wurden aber nur 30 bis 40 heile Skelette gefunden.