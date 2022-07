Bei einer Auktion werden Dinge an Personen verkauft, die am meisten Geld dafür bieten. Am Donnerstag bot jemand mehr als sechs Millionen Dollar für das Skelett eines Gorgosaurus.

Manche Fachleute finden so eine Versteigerung nicht gut. Schließlich sind Dino-Knochen wertvoll für die Wissenschaft. Private Leute sollten sie nicht kaufen können, meinen die Kritiker. Die Person, die den Saurier bekommt, braucht jedenfalls viel Platz. Das Skelett ist rund drei Meter hoch und knapp sieben Meter lang. Gorgosaurier lebten vor mehr als 70 Millionen Jahren und sind den Tyrannosauriern ähnlich.