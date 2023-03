Digitalisierung Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Schulleiter befragt Digitalisierung als große Aufgabe Von dpa | 01.03.2023, 12:32 Uhr

Computer statt Tafeln und iPads statt Heften: So sieht es mittlerweile an vielen Schulen in Deutschland aus. Diese Entwicklung nennt man Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet: Immer mehr Menschen nutzen Computer, Internet und Handys für die Arbeit und um sich zu informieren etwa.