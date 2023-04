„Ich suche ein G“, erklärt Casper. Er ist zehn Jahre alt. In seinen Händen hält er ein Tablet. Die Kamera des Tablets richtet er auf eine Wand und sucht sie so nach dem Buchstaben ab. Casper nimmt an einer Roboter Rallye im Museum für Kommunikation in der Stadt Berlin teil. Ab dem 11. April können dort Kinder so eine Ausstellung zur Geschichte der Kommunikation erkunden.



Für den Rundgang schnappen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst ein Tablet. Darauf sind die Charaktere MR4 und Katzomat zu sehen. Und die brauchen dringend die Hilfe der Kinder. Denn die vergessliche Roboter-Dame MR4 kann sich nicht mehr an das Passwort ihrer neuen Erfindung erinnern. Die ist in der Schatzkammer des Museums eingeschlossen.



Die Roboter Rallye funktioniert ähnlich wie eine Schnitzeljagd: Man begibt sich auf die Suche nach verschiedenen Buchstaben, die überall im Museum versteckt sind. Hat man einen Buchstaben gefunden, bekommt man einen Teil der Ausstellung erklärt. Teamarbeit ist dabei wichtig, denn nur dann schaffen es alle bis ans Ziel. Dafür müssen sechs Stationen auf drei Stockwerken gemeistert werden.



Nach etwa einer dreiviertel Stunde ist die Rallye geschafft. „Es hat Spaß gemacht“, sagt Casper nach seinem Rundgang. Auch seinem kleinen Bruder Marlo hat die Roboter Rallye gut gefallen. „Können wir das noch mal machen?“, fragt er seinen Vater voller Begeisterung.



Die Rallye ist eigentlich für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren gedacht. Mithilfe von Eltern und Lehrkräfte schaffen aber auch jüngere Kinder wie Marlo die Schatzsuche. Marlo ist erst sieben Jahre alt. Gemeinsam mit seinem Vater konnte er die Roboter Rallye aber gut meistern.



Auch Eltern können bei dem Rundgang noch etwas lernen. „Ich habe gesehen, dass Sechsjährige das iPad ihren Eltern erklärt haben“, sagt einer der Entwickler der Rallye. Und das war auch eines der Ziele: Mit dem digitalen Rundgang will das Museum Kinder und Jugendliche besonders im Umgang mit Medien trainieren.



Der Eintritt und die Roboter Rallye sind für Kinder und Jugendliche kostenlos. Wer die Ausstellung besuchen möchte, kann sich vorher schon mal online ein Tablet reservieren.