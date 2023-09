Als Nicolaus Peters noch ein Junge war, hat er viel Zeit im Blumenladen seiner Mama verbracht. Schnell stand sein Traumberuf fest: „Seit kleinster Kindheit wollte ich auch Florist werden“, sagt er. Man könnte auch Blumenkünstler statt Florist sagen.

Deutscher Meister im Blumenbinden

Mittlerweile hat er eine eigene Firma gegründet und wurde vor einigen Jahren sogar zum besten deutschen Floristen gewählt. Nun will Nicolaus Peters es noch besser machen und die Floristik-Weltmeisterschaft gewinnen!

Der Berliner Florist Nicolaus Peters will Weltmeister werden. Foto: dpa/Jens Kalaene

Am Donnerstag geht der Wettbewerb in Manchester in dem Land Großbritannien los. Mit dabei sind Floristen aus der ganzen Welt. Über drei Tage müssen sie ihr Können zeigen. Nicolaus Peters freut sich auf den Wettbewerb: „Das ist der Höhepunkt meines beruflichen Lebens“, sagte er.